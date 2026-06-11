Paramount+ ha svelato il teaser trailer ufficiale di Lioness 3, la terza stagione del political spy thriller di immenso successo firmato dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan.

Il nuovo ciclo di episodi vedrà il ritorno in prima linea delle due straordinarie attrici e produttrici esecutive Zoe Saldaña e Nicole Kidman, pronte a guidare il pubblico in una fitta rete di inganni su scala globale in cui il caos geopolitico prenderà definitivamente il sopravvento. La serie è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios.

Lioness 3 la trama dei nuovi episodi e il confine sottile tra dovere e famiglia

La tensione per il ritorno dello show è alle stelle, specialmente dopo che i vertici della piattaforma avevano stuzzicato i fan nel nostro precedente articolo con la data di lancio. La trama di Lioness 3, scritta interamente da Taylor Sheridan, spingerà la squadra d’élite verso la sua missione più personale e pericolosa di sempre: reti segrete, agenti stranieri sotto copertura e tradimenti personali si intrecceranno in una spietata escalation geopolitica. Al centro del racconto troveremo ancora una volta Joe (Zoe Saldaña), costretta a muoversi sul confine sempre più sottile e logorante che separa il dovere patriottico dagli affetti familiari, mentre minacce letali iniziano a stringersi attorno al suo mondo. Guidata nell’ombra da Kaitlyn (Nicole Kidman) e Westfield (Michael Kelly), Joe dovrà affrontare nemici invisibili in una guerra totale che finirà per insinuarsi in ogni aspetto della sua vita privata.

Il cast monumentale della serie si conferma uno dei più ricchi del piccolo schermo, vedendo ancora una volta la partecipazione del premio Oscar Morgan Freeman accanto a Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner e Genesis Rodriguez. Per informazioni sulle stagioni precedenti e sulle altre produzioni vi consigliamo la nostra rubrica dedicata a Paramount+.