Accordo Linkem e Grande Fratello VIP 2021: ecco il concorso a premi legato all’iniziativa

In questo nostro articolo odierno ci occuperemo di un concorso a premi legato alla nuova partenrship tra il Grande Fratello VIP e Linkem, l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless. Il concorso, che prende il nome di “Vinci il GF VIP con Linkem“, premierà ad estrazione coloro che parteciperanno (clienti e non clienti) dal 27 settembre 2021 al 15 dicembre 2021.

Per partecipare, gli utenti dovranno completare la procedura di registrazione sull’apposita landing page al seguente link e compilare i campi indicati. I fortunati vincitori dell’estrazione finale potranno vincere:

n. 1 TV 4k 82” UHD

n. 5 tablet Galaxy Tab S7+5g

n. 12 Box brandizzate Linkem E GF VIP contenenti: una t-shirt, una tazza e un quaderno

Le iniziative in collaborazione con Il GF Vip 2021 non finiscono qui….

Mercoledì 27 ottobre, infatti, Linkem ha fatto atterrare nella casa del GF Vip un drone con un messaggio misterioso per uno dei concorrenti, senza però conoscere né il mittente né il destinatario di questo messaggio e lasciando così i concorrenti nella curiosità più totale.

Abbiamo scoperto i protagonisti del misterioso messaggio solo durante la live del venerdì in prime time, quando la figlioccia di Jo Squillo, Michelle Masullo, è entrata nella casa a sorpresa regalando forti emozioni al pubblico e alla cantante milanese. Possiamo rivedere la clip qui: https://www.linkem.com/gf-vip.

In puntata abbiamo assistito alle spettacolari riprese dall’alto effettuate dal drone trasmesse sul tablet del pilota con definizione Ultra HD.

Linkem, infatti ha messo a frutto la sua esperienza ultradecennale nella costruzione e gestione di reti wireless a banda ultra-larga, al fine di fornire le migliori prestazioni possibili ai propri clienti, nonché supportare lo sviluppo di servizi innovativi 5G in tutto il Paese.

Come le reti FWA, le reti 5G sono basate su tecnologie miste fibra – radio per abilitare in modalità wireless connessioni ad altissima velocità e con bassissima latenza in grado di supportare lo sviluppo dell’Internet of Things (IoT), ovvero la connessione in rete di migliaia di oggetti intelligenti.

Linkem ha già attivato in centinaia di comuni la sua nuova e velocissima rete 5G. Con l’offerta dedicata 5G Maxi Promo 20 Anni l’utente può fruire di una connessione internet ultraveloce fino a 1 Gigabit senza linea fissa e senza limiti di traffico a soli 19,90€ al mese per i primi 6 mesi anziché 26,90€ al mese. E con l’opzione voce Parla&Naviga può usufruire di chiamate illimitate da casa verso mobili e fissi nazionali con tecnologia VoIP senza nessun costo aggiuntivo.