Si torna a parlare di Linea d’ombra Festival, la kermesse cinematografica che si terrà a Salerno dal 17 al 21 novembre, e lo facciamo non per il concorso, ma per una gloriosa iniziativa dedicata al cinema horror vintage.

Giunta all’edizione numero 24, Linea d’ombra Festival quest’anno non si dedicherà soltanto ai vari concorsi istituiti dalla direzione (qui i dettagli), ma darà spazio anche ad una mitica Maratona per celebrare il cinema horror italiano.

La direzione del festival proporrà agli appassionati una lunga notte di grande cinema horror, con ben 20 film da vedere in 4 sale. Da Mario Bava, a Lucio Fulci, passando per Dario Argento, Pupi Avati e tanti altri, sono questi i maestri del brivido protagonisti nella lunga Maratona Horror, e per i più resistenti, anche un premio in denaro.

Ma diamo una lettura al comunicato ufficiale, con la lista dei 20 film inseriti nella Maratona.

LINEA D’OMBRA FESTIVAL, LA LUNGA NOTTE DELL’HORROR ITALIANO

Una ricchissima maratona notturna per ripercorrere due decenni di cinema di genere, tra capolavori e grandi maestri. E con un premio finale per i più resistenti

Linea d’Ombra Festival 2019 partirà il 17 dicembre 2019, per concludersi il 21, e in questi cinque giorni ci sarà anche una lunga notte. Venti film, quattro sale, una maratona. Sono questi i numeri di Nero Italiano, programma speciale del festival di quest’anno che vuole celebrare un genere, l’horror, che negli anni Sessanta e Settanta è stato uno dei più prolifici e creativi del cinema italiano, grazie soprattutto a un manipolo di autori che sono stati poi d’ispirazione per molti cineasti delle generazioni successive.

Mario Bava, Lucio Fulci, Dario Argento, Pupi Avati, ma anche Antonio Margheriti, Aldo Lado, Riccardo Freda. Sono solo alcuni dei nomi che hanno caratterizzato un movimento che proprio quest’anno è tornato prepotentemente alla ribalta. La Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro ha infatti dedicato proprio ai generi nel cinema italiano la sua consueta annuale monografia, dal titolo Ieri, oggi e domani, riservando ampio spazio all’horror. All’ultimo Festival di Venezia è stata la volta del bel documentario di Steve Della Casa Boia, maschere e segreti: l’horror italiano degli anni Sessanta, un omaggio amorevole e divertito a “film, spesso molto belli, talvolta anche assurdi, che però ho amato moltissimo da ragazzo e che ancora oggi ricordo con enorme affetto”, come ha dichiarato lo stesso regista e critico cinematografico. Tra questi, molti dei venti titoli scelti per la maratona notturna, che verranno proiettati nelle quattro sale di Palazzo Fruscione, cinque per sala, dalla mezzanotte di venerdì 20 dicembre fino al mattino.

, Italia 1977, 100′, Regia di Dario Argento Zombi 2, Italia 1979, 94′, Regia di Lucio Fulci

Per partecipare bisogna prenotarsi compilando il form sul sito ufficiale del festival (https://www.lineadombrafestival.it/eventi/maratona–nero–italiano/).

Gli appassionati che resisteranno fino al mattino, avranno poi una sorpresa. Verrà infatti presentato loro un questionario, per testare l’attenzione e la passione nei confronti del genere. Lo spettatore che risponderà correttamente al maggior numero di domande, si porterà a casa un premio in denaro di 300 euro.

Linea d’Ombra Festival 2019 si svolgerà dal 17 al 21 dicembre a Salerno, sotto la direzione artistica del giornalista e criticocinematografico Boris Sollazzo, del videomaker e regista Luigi Marmo e del presidente di Linea d’Ombra Peppe D’Antonio.

La XXIV edizione di Linea d’Ombra Festival è promossa e organizzata dall’Associazione SalernoInFestival con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno e di uno sponsor privato (l’agenzia di web marketing Mirò).