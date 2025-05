Lilo & Stitch | Le iniziative avviate da UCI Cinemas

Il nuovo live-action Disney “Lilo & Stitch” è approdato nelle sale italiane, ma c’è ancora tempo per le celebri iniziative UCI Cinemas.

In occasione del lancio al cinema del nuovo film Disney “Lilo & Stitch“, infatti, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha lanciato una doppia iniziativa destinata agli appassionati di genere, ma soprattutto ai fans della piccola Lilo e del simpaticissimo Stitch. Chi acquisterà online un biglietto per le proiezioni dal 21 al 25 maggio riceverà in omaggio uno degli splendidi sticker esclusivi del film. Inoltre, basterà acquistare un biglietto entro l’1° giugno e registrarlo sul sito iloestitch.ucicinemas.it per partecipare al concorso che mette in palio il peluche gigante di Stitch.

Lilo & Stitch | Cosa Sappiamo del Film

Lilo & Stitch è la storia divertente e commovente di una ragazza hawaiana solitaria e dell’alieno fuggitivo che la aiuta a riparare la sua famiglia distrutta. Il film è diretto dal pluripremiato regista Dean Fleischer Camp, con la sceneggiatura di Chris Kekaniokalani Bright e Mike Van Waes, ed è interpretato da Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, con Courtney B. Vance, e Zach Galifianakis, e vede il debutto di Maia Kealoha.

Lilo & Stitch è prodotto da Jonathan Eirich, p.g.a. e Dan Lin, con Tom Peitzman, Ryan Halprin, Louie Provost, Thomas Schumacher come produttori esecutivi. Il film è uscito nelle nostre sale lo scorso 21 maggio 2025.