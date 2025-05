Lilo & Stitch domina il Box Office ITALIA nel weekend

Il fenomeno del momento Lilo & Stitch ha dominato il Box Office ITALIA all’esordio, ma ottimo è stato anche il weekend di Mission: Impossible – The Final Reckoning.

In un weekend caratterizzato dal bel tempo in tutta la penisola il botteghino nazionale è tornato a correre dopo settimane di enormi cali. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, il bottino complessivo del weekend è stato 10.27 milioni di euro, oltre il 259% rispetto allo stesso weekend del 2024 e oltre il +341% rispetto al precedente fine settimana.

Ad alzare l’asticella sono stati, così come accaduto anche nel Box Office USA di questo weekend, il live action Disney “Lilo & Stitch” e Mission: Impossible – The Final Reckoning, entrambi protagonisti di numeri impressionanti.

Lilo & Stitch, in particolare, ha incassato all’esordio 7.14 milioni di euro (media per sala 12400 euro circa), una cifra già impressionante che sale a quota 8.41 milioni se si prende in considerazione l’esordio di mercoledì (quindi i primi 5 di programmazione). Il dato raccolto porta il film Disney al primo posto assoluto in questo 2025 come Miglior Primo Weekend, al sesto posto dal 2021.

Tra i film in live action di casa Disney, Cenerentola deteneva il precedente record del primo weekend con 5.19 milioni, davanti a Maleficent con 5.04 milioni. Quindi record anche in casa Disney.

Mission: Impossible – The Final Reckoning ha esordito al secondo posto con 1.56 milioni di euro (con le anteprime 1.77 milioni). In questo caso solo un’ottima performance, ma nessun record per la saga, di fatto Dead Reckoning (l’ultimo capitolo della saga uscito al cinema) ha esordito con 1.73 milioni, mentre Fallout nel 2018 con ben 2.36 milioni.

Il terzo posto del podio del Box Office ITALIA è andato, invece, a Fuori di Mario Martone (a mani vuote da Cannes) con 654 mila euro, una media per sala sotto i 1900 euro, un totale con le anteprime di 711 mila. Final Destination Bloodlines ha chiuso il weekend al quarto posto con 270 mila euro, ed un totale di 1.06 milioni, mentre Thunderbolts* ha completato la top five con 110 mila euro ed un totale di 4.77 milioni.