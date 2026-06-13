La famiglia non si dimentica e l’Ohana della Disney accoglie nuovamente il suo storico e amatissimo artefice: Chris Sanders, il co-creatore, co-sceneggiatore e co-regista del classico d’animazione originale, è stato ufficialmente scelto per dirigere Lilo & Stitch 2, l’attesissimo sequel del remake live-action che ha letteralmente sbancato i botteghini globali. La conferma della notizia è arrivata ieri attraverso le pagine di The Hollywood Reporter.

Sanders – che da sempre presta anche l’inconfondibile voce aliena all’esperimento 626 sia in versione animata che in carne e ossa – era già profondamente coinvolto nel progetto in veste di sceneggiatore principale. Questa mossa mette la produzione sulla cresta dell’onda, con i primi ciak fissati per la fine di quest’anno per dare un seguito a un franchise rinato sotto una stella d’oro. Il reboot live-action ha infatti conquistato le famiglie e la Generazione Z, superando l’incredibile traguardo di un miliardo di dollari al box office mondiale.

Lilo & Stitch 2 una storia inedita e la visione del papà del franchise

La nuova pellicola non seguirà le trame dei vecchi seguiti direct-to-video, ma racconterà una storia completamente nuova e originale. Questo secondo capitolo raccoglie l’eredità del fortunatissimo film del 2025 diretto da Dean Fleischer Camp, che ha traghettato le avventure della bambina hawaiana e del cucciolo alieno distruttivo nella modernità.

Se volete rivivere quelle emozioni e l’indimenticabile mantra “Ohana significa famiglia“, vi ricordiamo che Lilo & Stitch in live-action è disponibile su Disney+ in streaming. Per Sanders non si tratterà del debutto assoluto alla regia di un film ibrido con attori reali, avendo già guidato nel 2020 Il richiamo della foresta con Harrison Ford: una vera e propria palestra tecnica per gestire al meglio le complesse interazioni in CGI sul set del sequel, prodotto ancora una volta da Jonathan Eirich per la property Rideback.

Il regista arriva a questo iconico timone dopo i fasti straordinari di Il robot selvaggio, il gioiello della DreamWorks capace di portarsi a casa ben nove Annie Awards e tre nomination agli Oscar, confermando Sanders come uno dei nomi più potenti, sensibili e visionari dell’intera industria dell’intrattenimento contemporaneo.