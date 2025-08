Lilo & Stitch | Il film live-action su Disney+ da settembre

Il film campione d’incassi Lilo & Stitch è pronto per lo streaming su Disney+.

Dopo aver conquistato pubblico e critica, ma anche uno spettacolare incasso da oltre un miliardo di dollari, la versione live-action del classico Lilo & Stitch arriverà su Disney+ a partire dal 3 settembre 2025. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Lilo & Stitch è stato diretto dal candidato all’Oscar® Dean Fleischer Camp ed è interpretato da Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, oltre a vedere il debutto di Maia Kealoha. Il film è una divertente e commovente rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney. Quando una ragazza solitaria di nome Lilo adotta Stitch, un “cucciolo” alieno, Stitch aiuta Lilo a riparare la sua famiglia distrutta, ma non senza provocare esilaranti disastri nelle isole Hawai’i.

Lilo & Stitch | Altre informazioni sul film

Il film Disney Lilo & Stitch ha ufficialmente superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, diventando il primo titolo Motion Picture Association (MPA) del 2025 a raggiungere questo traguardo. Dopo il debutto record di 183 milioni di dollari negli Stati Uniti nel weekend del Memorial Day, il film è diventato il titolo MPA di maggior incasso dell’anno sia a livello mondiale che internazionale.

Questa rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney infonde nuova energia alla storia divertente e commovente di Lilo e del suo insolito “animale domestico” adottivo Stitch. Le lussureggianti ambientazioni tropicali offrono immagini tenere e accoglienti come la “famiglia acquisita” che Lilo e Stitch creano insieme, oltre a rendere omaggio in modo autentico alla cultura e alla bellezza delle Hawai’i.

I fan possono inoltre rivedere su Disney+ il classico animato che ha dato inizio a tutto, insieme alla collezione completa dell’amato franchise Lilo & Stitch. Con oltre 640 milioni di ore di streaming a livello globale, questo franchise continua a conquistare i cuori e a deliziare i fan di tutto il mondo. Un nuovo sequel è attualmente in fase di sviluppo.

DISNEY+

Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e spettacoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, insieme ai Simpson e molto altro. In alcuni mercati internazionali, il servizio include anche il brand di contenuti di intrattenimento generale, Star. Servizio di streaming direct-to-consumer di punta di The Walt Disney Company, Disney+ offre un impareggiabile catalogo di prodotti originali esclusivi, tra cui lungometraggi, documentari, serie live-action e animate e cortometraggi. Con un accesso senza precedenti alla lunga storia di incredibile intrattenimento cinematografico e televisivo di Disney, Disney+ è anche la casa dello streaming dove trovare in esclusiva le ultime uscite distribuite da The Walt Disney Studios. Per saperne di più, visita il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home o scarica l’app di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobile e TV connesse.