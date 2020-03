Lilli e il vagabondo, recensione del live-action su Disney+

Lilli e il vagabondo è un film del 2019, diretto da Charlie Bean, e disponibile sulla nuova piattaforma Disney+. Questa è la recensione.

Il cast di Lilli e il vagabondo è composto da Tessa Thompson, Thomas Mann, Justin Theroux, Ashley Jensen, e Janelle Monáe.

Lilli è la cucciola di casa di una raffinata famiglia altoborghese. Pettinata, coccolata e protetta dai padroni, alla nascita del primo bebè, la cocker si scopre insicura e spaventata. Grazie all'incontro casuale col randagio meticcio Biagio (il Vagabondo), inizia ad esplorare la bellezza della strada. Ma nulla potrà mai competere, per lei, con il calore della sua casa.

Trasposizione in live-action del classico Disney del 1955, Lilli e il vagabondo trascina già dalle prime immagini lo spettatore in quel mondo raffinato e di classe che contraddistingue il lungometraggio da cui è tratto, e lo fa rimanendo fedele al suo precedessore, con solo piccoli accorgimenti narrativi, utili al passaggio da animato a live-action.

La narrazione risulta fluida per tutta la prima metà del film, e questo anche grazie ad un'impeccabile fotografia e ad una scelta delle location perfetta, e costumi in linea con lo stile del classico dell'animazione. Dopo la prima impressione estremamente positiva però, si è costretti a cambiare idea a causa di continui rallentamenti nel ritmo della sceneggiatura che rendono la visione del film abbastanza stancante e privo del giusto pathos. In aggiunta il lavoro svolto in digitale sui protagonisti animati non regala grandi soddisfazioni, mostrando limiti importanti.

Nonostante i suoi tanti difetti però, Lilli e il vagabondo "versione live-action" rimane un film adatto a tutta la famiglia, capace a nostro avviso di non sfigurare anche al di fuori della sua dimensione " da streaming". A tal proposito, in sala, e solo negli ultimi anni sono arrivati prodotti qualitativamente inferiori, ottenendo anche incassi importanti.

⭐⭐⭐⭐