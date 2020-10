Lightyears è la nuova serie sci-fi ordinata da Amazon

Amazon ha ordinato Lightyears, un dramma sci fi dello scrittore Holden Miller e del produttore Daniel C. Connolly.

La trama della nuova serie tv segue le vicende dei coniugi Franklin e Irene York, i quali scoprono una camera segreta, sepolta nel cortile della loro casa, una sorta di portale che conduce inspiegabilmente a uno strano pianeta deserto. Il segreto viene gelosamente custodito, ma quando un giovane enigmatico entra nelle loro vite, la tranquilla esistenza degli York viene rapidamente sconvolta … e la misteriosa camera che pensavano di conoscere così bene si rivela essere molto più di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

La serie è una coproduzione Amazon Studios e Legendary Television, i primi due episodi saranno diretti e prodotti dal regista argentino Juan José Campanella. Lo showrunner e produttore esecutivo è Daniel C.Connolly, insieme a Sam Hansen e Jimmy Miller, quest’ultimo fungerà anche da co-produttore esecutivo.

Lightyear sarà presentato in anteprima esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi in tutto il mondo.

