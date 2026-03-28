Il terrore che si nasconde nelle ombre sta per tornare. New Line Cinema ha ufficialmente riacceso i riflettori su Lights Out 2, l’atteso sequel del successo soprannaturale del 2016. La notizia è stata confermata dal the Hollywood Reporter.

Per dare nuova linfa al franchise, la divisione di Warner Bros ha affidato la sceneggiatura a un talento in ascesa, Connor Osborn McIntyre, già autore dell’imminente thriller Animals diretto da Ben Affleck. Nonostante i dettagli sulla trama siano ancora “tenuti al buio”, la notizia segna la fine di un lungo periodo di incertezza per un progetto che è rimasto in fase di sviluppo per anni. L’originale Lights Out, basato sull’omonimo corto virale, era stato un incredibile successo commerciale, capace di incassare ben 149 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione inferiore ai 5 milioni.

Lights Out 2: il ritorno di David F. Sandberg e la produzione di James Wan

Il sequel vede il ritorno in veste di produttori dei pilastri del primo capitolo: David F. Sandberg (che proprio con questo film fece il suo debutto alla regia prima di firmare Annabelle: Creation e Shazam!) e Eric Heisserer. A blindare la qualità del progetto c’è anche la Atomic Monster di James Wan, confermando la sinergia vincente tra New Line e il re dell’horror moderno. La produzione coinvolgerà inoltre Lawrence Grey, Lotta Losten e Ben Everard.

Al momento nessun dettaglio riguardo la riconferma del cast originale, che includeva Teresa Palmer e Maria Bello. David F. Sandberg di recente è stato confermato alla regia di un nuovo horror dal titolo “A Little Slice of Hell“, sarà pertanto interessante capire se il regista vorrà mantenere anche gli impegni registici anche per quanto riguarda Lights Out 2. La scelta di McIntyre, il cui script American Midnight è finito nella prestigiosa Black List di Hollywood, suggerisce una direzione narrativa ambiziosa capace di espandere la mitologia dell’entità che attacca solo quando le luci si spengono.

Sarà nostra premura aggiornarvi sui prossimi sviluppi.