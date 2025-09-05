Il videogame di successo Life is Strange sarà materiale per la nuova serie in live-action in arrivo su Prime Video.

Secondo una notizia proveniente da Deadline, la serie sarà sviluppata da Charlie Covell (End of the F***ing World, KAOS), il cui impegno si estende al ruolo di produttore esecutivo e showrunner. Dietro il progetto spicca un team di studios qual Square Enix, Story Kitchen, Lucky Chap e Amazon MGM Studios.

“Siamo entusiasti che i nostri clienti Prime Video in tutto il mondo possano sperimentare il dinamico mondo di Life Is Strange“, ha dichiarato Nick Pepper, Head of US SVOD TV & Development Series, Amazon MGM Studios. “La serie è in ottime mani con Charlie Covell, che ha creato una storia profondamente avvincente basata sull’iconico videogioco. Charlie e i suoi fantastici collaboratori di LuckyChap, Story Kitchen e Square Enix sono il team perfetto per realizzare un adattamento monumentale che conquisterà sia i fan più affezionati che un nuovo pubblico“.

La serie sarà prodotta da Amazon MGM Studios. Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson saranno i produttori esecutivi con la loro etichetta Story Kitchen. Life Is Strange debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Amazon ha diffuso una prima trama ufficiale per Life is Strange: “la serie live-action segue Max, una studentessa di fotografia, che scopre di poter tornare indietro nel tempo salvando la vita della sua migliore amica d’infanzia, Chloe. Mentre Max fatica a comprendere questa nuova abilità, la coppia indaga sulla misteriosa scomparsa di una compagna di studi, scoprendo un lato oscuro della loro città che alla fine li costringerà a fare una scelta impossibile, tra la vita e la morte, che li segnerà per sempre.”