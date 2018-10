La divisione nazionale della Warner Bros ha rilasciato oggi il nuovo poster italianao di Aquaman, il prossimo capitolo del Worlds of DC.

Come riportato nel titolo, al centro dell'attenzione di questo nuovo poster, il mitico tridente di Aquaman (Jason Momoa), ed una tagline che invita i fan ad immergersi in acqua per scoprire i segreti delle profondità marine.

Aquaman sarà diretto da James Wan. Nel cast Jason Momoa, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Otis Jai Dhanji, Ludi Lin, Djimon Hounsou e Amber Heard.

Sinossi. Un’icona per oltre 70 anni, Aquaman è il re dei Sette Mari. Il riluttante sovrano di Atlantide, in bilico tra il mondo della superficie che sta costantemente devastando il mare e gli Atlantidei pronti a scatenarsi in una rivolta, si impegna a proteggere l’intero globo.

Aquaman arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018. In Italia a gennaio 2019.

Il Poster

Immergetevi nel suo mondo. Con Jason Momoa, #Aquaman arriva al cinema il 1° gennaio. pic.twitter.com/j48nEMZHzr — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) October 24, 2018