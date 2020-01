Leven Rambin è entrata nel cast di The Purge 5

Il cast di The Purge 5 continua a crescere in vista dell'uscita nelle sale di luglio: il nome nuovo è quello di Leven Rambin.

L'ingaggio dell'attrice - apprezzata di recente in True Detective - è stato confermato in queste ore da Deadline. Non sono state divulgate ulteriori informazioni riguardo il ruolo assegnato a Leven Rambin.

The Purge 5 (non definitivo)

Il film sarà diretto da Everardo Gout, con la sceneggiatura firmata da James DeMonaco, storico creatore della saga. In cabina di produzione, ancora una volta James Blum con la sua Blumhouse Productions, e Michael Bay con la Platinum Dunes.

CAST: Will Patton, Cassidy Freeman, Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Leven Rambin.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Negli Usa dal 10 luglio 2020 grazie a Universal Pictures.