La piattaforma streaming Netflix presenta il nuovo film corale Let It Snow – Innamorarsi sotto la neve, diretto da Luke Snelling e con la partecipazione di Isabela Moner, Shameik Moore, Kiernan Shipka. Questa è la nostra recensione.

Siamo nel giorno della vigilia di Natale e una tempesta di neve colpisce una piccola cittadina dell’Illinois, causando una serie di disagi ai giovani protagonisti della storia. Amicizie, amori, e sogni nel cassetto sono i temi cardine di questa commedia romantica tinta di bianco.

RECENSIONE

Ad annunciare l’arrivo delle feste di Natale non sono più solo i pandori e panettoni presenti negli scaffali dei supermercati; nel XXI secolo l’industria cinematografica sforna commedie e cinepanettoni pronti a tenerci compagnia mentre sfogliamo il calendario dell’avvento. Ma non sempre questi prodotti cinematografici brillano di originalità e qualità. E’ il caso di Let it Snow, un film che si posiziona perfettamente tra i suoi simili senza particolari qualità innovative. In questo senso ricordiamo la vicinanza strutturale con Capodanno a New York del regista Garry Marshall (2011) dove i protagonisti, di età anagrafica più alta, consumano il loro dramma in poche ore.

La storia del film ruota attorno ad un cast corale, giovanissimo e discreto, il quale si ritrova ad affrontare i classici drammi adolescenziali. Il tempo della storia si consuma nell’arco di una giornata, dalla mattina della vigilia fino alla sera prima di Natale e anche le storie personali dei protagonisti nascono e muoiono nel giro di poche ore. La narrazione è lineare e semplice, facilmente scorrevole anche per lo spettatore medio.

La sceneggiatura, creata dalle mani di Kay Connon, Victoria Strouse e Laura Solon, ispirata al romanzo Let it snow; Three Holiday Romances di John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle, appare chiara e fluida, adatta ad un pubblico giovane a cui si rivolge il film.

Un punto a favore viene attribuito alle scelte musicali del film, che dimostrano una particolare attenzione per la costruzione delle scene e delle situazioni in fieri.

CONCLUSIONE

Let it Snow è un film da vedere, ma senza troppe pretese.