E’ da poco disponibile il trailer ufficiale di L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual, il film horror a sfondo demoniaco con protagonista Al Pacino.

La pellicola approderà in Italia a partire dal 29 maggio 2025 attraverso il marchio Midnight Factory, da sempre specialista del cinema di genere. Così come anticipa il titolo italiano, L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual porterà sul grande schermo le inquietanti sequenze dietro il vero rituale di esorcismo di Emma Schmidt (nota con lo pseudonimo Anna Ecklund) svolto da Padre Theophilus Riesinger (Al Pacino) con l’aiuto di Padre Joseph Steiger (Dan Stevens) nel lontano 1928.

L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual | Cosa Sappiamo del Film

Scritto e diretto da David Midell (The Killing of Kenneth Chamberlain), questo horror sovrannaturale vanta un cast stellare: protagonista assoluto è il premio Oscar® Al Pacino, affiancato da Dan Stevens (Abigail, La bella e la bestia, Downton Abbey), Ashley Greene (The Twilight Saga) e la giovane star, amatissima dalle nuove generazioni, Abigail Cowen (Fate: The Winx Saga).

L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual mostra, come in nessun altro film horror prima, l’autentico rito dell’esorcismo in tutte le sue sfumature. Nel 1928, nell’isolato convento della cittadina di Earling, in Iowa, viene ricoverata la giovane Emma Schmidt (Abigail Cowen). Nonostante la medicina abbia compiuto grandi passi negli ultimi anni, la scienza non riesce a comprendere quello che sta succedendo alla povera ragazza, tanto che i medici hanno gettato la spugna: è da quando è morta sua madre, qualche mese prima, che Emma ha sviluppato degli strani comportamenti e la sua salute fisica e mentale è sempre più precaria. Padre Joseph Steiger (Dan Stevens), il parroco del convento, si vede così incaricato della cura della ragazza, che la Chiesa ha deciso di sottoporre a un sacramento solenne: un vero esorcismo. Steiger scopre però con sollievo che non dovrà essere lui a praticare il rito.

A occuparsene sarà l’anziano prete cappuccino Theophilus Riesinger (Al Pacino), esperto in esorcismi. Padre Theophilus richiede che ad assisterlo ci sia una squadra: Steiger dovrà accuratamente documentare ciò che accade, mentre le suore dovranno tenere a bada Emma. Così tutta l’equipe ha modo di vedere con i propri occhi il trattamento riservato alla ragazza e le sue condizioni. All’inizio docile e spaventata, ma disposta a sottoporsi all’esorcismo, ben presto Emma cambia atteggiamento e, come mostrato nel trailer italiano ufficiale, la giovane inizia a trasfigurarsi. Man mano che si susseguono i giorni e i rituali, padre Theophilus è costretto a spostarla nei sotterranei del convento, legarla al letto e a innalzare preghiere sempre più strazianti, mentre la possessione di Emma si fa sempre più evidente e pericolosa.

L’esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual racconta la vera storia di Emma Schmidt, conosciuta anche con lo pseudonimo di Anna Ecklund. Tra i casi di possessione ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, il suo è il più documentato grazie ai minuziosi appunti di Joseph Steiger, che costituiscono una straordinaria testimonianza e una fonte preziosissima che per anni ha ispirato molta letteratura di genere e i capolavori del cinema horror, su tutti quello di William Friedkin: L’esorcista.

La forza sovrumana, la capacità di parlare lingue sconosciute, gli inganni e le falsità con cui i demoni screditano e minano la fede degli stessi officianti l’esorcismo e molti altri elementi tipici del genere, tornano in questo horror angosciante, rappresentati però con una nuova luce. Con il suo stile di ripresa immersivo, Midell infatti ripudia gli eccessi in cui spesso scivola il filone, restituendo con terrificante autenticità cosa significhi realmente prendere parte alla lotta per salvare l’anima sofferente di una persona posseduta..

Come riportato nelle regole per l’esorcista formulate dalla Chiesa Cattolica nel famoso scritto De Exorcizandis Obsessis a Dæmonio, chi pratica e assiste a un esorcismo deve, come prima regola, mantenere un animo saldo. Lasciare spazio ai dubbi vorrebbe dire aprire la strada al maligno, che travalicando il corpo del posseduto avrebbe piede libero. Logorata dal dubbio, la squadra formata dai due sacerdoti e dalle suore deve dunque restare unita contro il Male, o rischia di soccombere. E così come i protagonisti sono costretti a combattere i propri demoni e testare la propria fede, anche lo spettatore si ritroverà a interrogarsi sulle proprie convinzioni e sulle forme che il Male può assumere, trasportato in prima linea nella battaglia contro l’oscurità.