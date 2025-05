Midnight Factory ha svelato la versione italiana del terrificante trailer di L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual, l’horror con possessione al cinema dal 29 maggio.

Il film prende spunto da fatti realmente accaduti nel 1928, ed offre un assist importante per il genere horror, in questo periodo tornato agli antichi splendori con pellicole osannate dalla critica e dal pubblico quali I Peccatori, Until Dawn e Together. Tra l’altro la vera possessione alla base del film targato Midnight Factory ha ispirato William Friedkin per il suo capolavoro “L’esorcista”.

Diretto da David Midell (The Killing of Kenneth Chamberlain), questo horror sovrannaturale vanta un cast stellare: protagonista assoluto è il premio Oscar® Al Pacino, affiancato da Dan Stevens (Abigail, La bella e la bestia, Downton Abbey), Ashley Greene (The Twilight Saga) e la giovane star, amatissima dalle nuove generazioni, Abigail Cowen (Fate: The Winx Saga).

L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual | Il Trailer del Film

L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual | Di Cosa Parla

America, 1928. In un convento nelle campagne dello Iowa, vicino alla cittadina di Earling, viene portata una giovane donna di nome Emma Schmidt (Abigail Cowen). Emma ha accettato di farsi ricoverare lì perché da quando è morta sua madre, qualche tempo prima, il suo comportamento è cambiato e la sua salute è in pericolo. Nessuno riesce a comprendere cosa le stia succedendo. I medici hanno gettato la spugna e il caso è passato nelle mani dell’anziano padre Theophilus Riesinger (Al Pacino): la Chiesa è infatti convinta che Emma sia posseduta da uno spirito maligno.

Le speranze di guarigione sono legate alla pratica dell’esorcismo, di cui l’uomo è esperto. Le prime inquietanti immagini del teaser trailer mostrano padre Theophilus formare l’equipe che lo aiuterà durante l’esorcismo. Il parroco del convento, padre Joseph Steiger (Dan Stevens), dovrà documentare attentamente quello che succederà. Man mano che passano i giorni e si ripetono i rituali, le condizioni di Emma sembrano peggiorare. Il clima fra le suore è teso, la paura del maligno si espande tra le mura del convento e padre Steiger assiste a una trasformazione che non avrebbe mai pensato possibile…

L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual | La Sinossi

Il vero esorcismo di Emma Schmidt del 1928 è il più terrificante e documentato della storia, riconosciuto dalla Chiesa e che ha ispirato decenni di orrore. Dopo anni di comportamenti inquietanti, Emma (Abigail Cowen) subì un lungo calvario di rituali condotti da Padre Theophilus Riesinger (Al Pacino) con l’aiuto di Padre Joseph Steiger (Dan Stevens). I due preti, uno in crisi con la propria fede e l’altro perseguitato da un oscuro passato, dovettero unire le forze per eseguire una serie di estenuanti e terrificanti esorcismi per salvare l’anima della giovane donna. I testimoni riferirono di casi di levitazione, voci ultraterrene e forza soprannaturale. L’Esorcismo di Emma Schmidt – The Ritual riporta in vita la storia originale.

L’esorcismo di Emma Schmidt: The Ritual, al cinema dal 29 maggio, arriva in Italia grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.