Leslie Grace scelta per il ruolo di Barbara Gordon nel film Batgirl

DC Films e Warner Bros hanno finalmente scovato il volto di Barbara Gordon nel prossimo cinecomic Batgirl: il nome della fortunata è Leslie Grace.

Divenuto parte dell’interesse dei fan DC ad inizio settimana, il casting per il ruolo principale in Batgirl si era in precedenza ristretto lunedì a sole quattro attrici, ovvero Leslie Grace, ma anche Zoey Deutch, Isabella Merced e Haley Lu Richardson. Come riportato da SuperHeroHype, in effetti a spuntarla è stata proprio la Grace.

Leslie Grace ad oggi è nota ad Hollywood solo per aver recitato nel film In the Heights, e questo in parte per la sua giovane età, ma principalmente perchè il suo primo amore è stata la musica. Il ruolo di Barbara Gordon in Batgirl pertanto non potrà che lanciare il suo nome dell’albo dei grandi.

Come oramai noto da tempo, il film Batgirl sarà destinato da DC Films/Warner Bros alla piattaforma digitale HBO Max, in cabina di regia spiccano invece i nomi di Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi del successo commerciale Bad Boys for Life. La produzione dovrebbe partire entro la fine del 2021.

Ricordiamo che in passato il ruolo di Barbara Gordon è stata interpretato al cinema da Alicia Silverstone in Batman e Robin, mentre in tv da Yvonne Craig e Dina Meyer, con Savannah Welch prossima ad interpretarlo nella terza stagione di Titans.