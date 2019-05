Terminate le riprese della prima stagione di The Witcher, tratta dall’omonima serie di videogiochi, è trapelato online un video dal set che offre un primo sguardo all’esercito dell’Impero di Nilfgaard.

Il video, della durata di un minuto circa, mostra gli attori vestiti con armature e con armi in pugno mentre si esercitano in scene di lotta.

The Witcher è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich. Nel cast Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, Bjorn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Millie Brady, Mimi Ndiweni, Therica Wilson Read.

La storia dei romanzi (e dei videogames) The Witcher ruota intorno ad uno stregone di nome Geralt of Rivia e alla sua figlia adottiva Ciri. Insieme uniscono le forze per combattere le forze oscure in un mondo oppresso dalla magia nera.

Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko.

The Witcher conterà 8 episodi, e sarà distribuita da Netflix nel corso del 2019.