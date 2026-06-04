La saga d’animazione più glaciale e amata della storia del cinema si prepara a fare il suo grande ritorno sul grande schermo, ma questa volta le temperature sono destinate a salire vertiginosamente. 20th Century Studios ha rilasciato il teaser trailer di L’Era Glaciale: Punto di Ebollizione, il nuovo e attesissimo capitolo delle disavventure preistoriche che hanno conquistato intere generazioni di spettatori.

Il film animato farà il suo debutto ufficiale esclusivamente nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 4 febbraio 2027.

Vulcani, dinosauri e lava nel nuovo film diretto da John Donkin

Il primo assaggio del filmato mostra l’iconico e sgangherato branco composto dai mammut Manny ed Ellie, la tigre con i denti a sciabola Diego, l’irresistibile bradipo Sid e il temerario furetto Buck. Insieme a loro non potevano mancare i due simpatici opossum Crash ed Eddie e, naturalmente, lo scoiattolo Scrat, ancora una volta ossessionato dalle sue sfuggenti ghiande e qui affiancato da Baby Scrat.

Il teaser trailer svela un bizzarro incidente: l’intero gruppo viene improvvisamente sbalzato fuori dall’esplosione di un gigantesco vulcano in eruzione, venendo catapultato in una folle e rocambolesca avventura ad altissimo tasso di adrenalina. I protagonisti si ritroveranno così a dover navigare tra fiumi di lava incandescente e minacciosi dinosauri, esplorando per la prima volta alcuni angoli completamente inediti e inospitali del celebre Mondo Perduto.

La regia di questo nuovo capitolo è stata affidata a John Donkin, già dietro la macchina da presa per lo spin-off L’Era Glaciale: le Avventure di Buck. Sul fronte produttivo si registra invece il ritorno di una garanzia per il franchise come Lori Forte, storica produttrice dei capitoli di maggior successo del brand, tra cui il capostipite L’Era Glaciale e il successivo L’Era Glaciale: in Rotta di Collisione.