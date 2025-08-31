L’era glaciale 6 | Disney annuncia titolo e data d’uscita

Manny, Diego, Sid e Scrat sono pronti a tornare sul grande schermo con una nuova avventura: L’era glaciale 6 è infatti confermato ufficialmente.

In occasione dell’evento in Florida noto come Destination D23, il colosso dell’intrattenimento Disney ha svelato il titolo ufficiale del sesto capitolo della famosa saga animata che sarà “Ice Age: Collision Course“. Il nuovo film è stato descritto così: “un’avventura folle piena di dinosauri e lava che porta Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat e il resto del branco a visitare angoli mai visti prima del pericoloso Mondo Perduto.”

Il film era stato annunciato per la prima volta lo scorso mese di novembre (qui il nostro articolo), ed in quell’occasione era stato ufficializzato il ritorno dei doppiatori originali, ossia Ray Romano (Manny il mammut), John Leguizamo (Sid il bradipo), Queen Latifah (Ellie), Denis Leary (Diego la tigre) e Simon Pegg (il divertente Buck).

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

Quando uscirà al cinema L’era glaciale 6?

L’era glaciale 6 (o Ice Age: Collision Course) uscirà nelle sale USA a partire dal 5 febbraio 2027. La release del nuovo capitolo arriva 11 anni quella di L’era glaciale: In rotta di collisione (2016), il cui incasso al box office globale è valso 408,5 milioni di dollari.

Altri dettagli saranno rivelati prossimamente.

La saga L’era glaciale in breve

La saga L’era glaciale racconta le peripezie di un gruppo di amici preistorici – il burbero mammut Manny, l’esilarante bradipo Sid, la fiera tigre Diego e l’instancabile scoiattolo Scrat – che affrontano catastrofi naturali, viaggi epici e legami improbabili in un mondo ghiacciato e selvaggio.

Dalle steppe gelide del primo film (2002), dove il trio si unisce per salvare un cucciolo umano, fino alle avventure cosmiche dell’ultimo capitolo (2016), la serie mescola umorismo e cuore, conquistando il pubblico con il suo mix di caos e cameratismo.

Sul fronte economico, la pentalogia Ice Age ha sbancato il box office globale, incassando oltre 3,2 miliardi di dollari in tutto il mondo, con un budget combinato di circa 429 milioni. “L’alba dei dinosauri” (2009) ha dominato con 886 milioni, seguito da vicino da “Continenti alla deriva” (2012) con 877 milioni, mentre il primo film, con 383 milioni, ha gettato le basi per un franchise di successo planetario.