La Lionsgate ha scelto l'esperto Len Wiseman come regista di Ballerina, l'annunciato spin-off al femminile della saga John Wick.

Dalle informazioni precedenti è noto che Ballerina dovrebbe portare sul grande schermo la storia di una giovane assassina pronta a vendicarsi di coloro che hanno ucciso tutta la sua famiglia. Non è noto ancora il nome dell'attrice a cui sarà affidato il ruolo.

Len Wiseman è un esperto del genere action al femminile, avendo portato al cinema più capitoli della fortunata saga Underworld. In cabina di sceneggiatura spazio per Shay Hatten, già autore di John Wick 3 - Parabellum. Il protagonista della saga - Keanu Reeves - ritornerà come produttore esecutivo, con Erica Lee e Chad Stahelski nel ruolo di produttori.

Keanu Reeves tornerà anche come co-protagonista per dare slancio allo spin-off? Questo non è assolutamente escluso. Ricordiamo che John Wick 4 è stato già annunciato, con una release prevista per maggio 2021.