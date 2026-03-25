Il cast di White Lies, l’atteso ritorno in sala del tre volte premio Oscar Oliver Stone confermato stamane, si arricchisce di un nome di rilievo. Leila George (Disclaimer, Animal Kingdom) è infatti in trattative finali per affiancare il già confermato Josh Hartnett in quello che viene descritto come un dramma intimo e generazionale. La notizia è stata confermata poco fa da Deadline.

L’attrice, attualmente sugli schermi nella serie FX Love Story e attesa nel sequel di Road House, raggiungerà il set internazionale della pellicola una volta concluse le riprese di All Sinners Bleed per Netflix. Il film segna una netta deviazione dalle tematiche politiche care a Stone, concentrandosi sulla storia di Jack Freeman (Hartnett) e sul suo complesso percorso di riscoperta personale attraverso tre generazioni, esplorando i temi della perdita e della mutazione dei legami familiari.

White Lies: Leila George, le location internazionali e la produzione Eagle Pictures

La fase di fotografia principale di White Lies è già stata avviata e coinvolgerà location di prestigio tra cui Roma, Bangkok e Sofia. La sceneggiatura originale e la regia sono firmate da Oliver Stone, mentre la produzione è affidata a Fernando Sulichin per New Element Media.

Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di Eagle Pictures, con Tarak Ben Ammar e Gianluca Leurini impegnati come produttori esecutivi insieme a James Packer e Jose Luis Manzano. Il cast, che oltre a George e Hartnett vedrà l’annuncio di ulteriori nomi nelle prossime settimane, darà vita a un racconto senza tempo che il regista ha paragonato per energia creativa ai suoi esordi con Platoon.

La distribuzione globale del film beneficerà della solida collaborazione tra il team di Stone e i partner internazionali coinvolti nella realizzazione di questa co-produzione di alto profilo.