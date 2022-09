Legnago Film Festival va in scena dal 4 al 7 ottobre

Va in scena dal 4 al 7 ottobre 2022 al Teatro Salieri di Legnago la prima edizione del Legnago Film Festival.

Sotto la direzione artistica di Alessandro Anderloni sarà un appuntamento dedicato alla musica e al suono per il cinema e nel cinema, ma sarà anche la quarta rassegna cinematografica ad aderire al Verona Green Movie Land, il più vasto progetto dedicato a cinema e sostenibilità che vede in questo 2022 la sua prima edizione. Proiezioni, musica, incontri e presentazioni letterarie in un programma che coinvolgerà anche le scuole e le nuove generazioni.

Legnago Film Festival: il programma giorno per giorno

Il festival sarà aperto martedì 4 ottobre dal compositore e jazzista Mauro Ottolini che con la sua Sousaphonix Orchestra eseguirà la colonna sonora del film muto Seven Chances (1925) del mitico Buster Keaton. Un vero e proprio concerto-spettacolo su uno dei film più incredibili e divertenti di Keaton, esplorando la musica ragtime e i suoi derivati storici in tutte le possibili sfumature, apportando un originale tocco inconfondibile grazie alla presenza di brani originali e agli arrangiamenti raffinati di Mauro Ottolini.

Precederà il film alle ore 18.00 al Museo Archeologico, il primo degli Aperitivi musicoletterari, ospite il giornalista Domenico Agasso con un incontro dal titolo Armonia: colonna sonora e gioia della vita, a ripercorrere le parole di Papa Francesco nel libro Dio e il mondo che verrà (Piemme, 2021).

Mercoledì 5 ottobre alle ore 21.00 è in programma La notte corta, una folta selezione internazionale di cortometraggi presentati da Alessandro Anderloni in cui la musica e il suono saranno i protagonisti. In programma film provenienti da Norvegia, Repubblica Ceca, Belgio, Francia, Austria e Germania.

Giovedì 6 ottobre grande attesa per Massimo Bubola che al pomeriggio presenterà il suo libro freschissimo di stampa Sognai talmente forte (Mondadori, 2022) in cui il grande cantautore, per anni collaboratore e autore per Fabrizio De Andrè, attraverso la figura di un immaginario, vecchio protagonista di nome Callimaco rievoca i successi di una carriera straordinaria come Il cielo d’Irlanda e Hotel Supramonte, insieme a tanti altri luoghi e immagini che sono entrati nell’immaginario collettivo degli italiani. Sarà lo stesso Bubola, uno dei massimi studiosi e conoscitori italiani di Bob Dylan, a presentare alle 21.00 il film I’m not there di Todd Haynes.

L’ultima giornata del festival, venerdì 7 ottobre, sarà interamente dedicata al più grande compositore di tutti i tempi di musica da film, il Premio Oscar Ennio Morricone con due ospiti d’eccezione: Pierluigi Pietroniro, amico e storico violinista del maestro, e Alessandro De Rosa, compositore e biografo del grande Ennio. In programma alle 18.00 la presentazione del volume Ennio Morricone. Inseguendo quel suono di Alessandro De Rosa e alle 21.00 la proiezione del documentario Ennio di Giuseppe Tornatore introdotta dalle parole e dal ricordo musicale di Pietroniro.

Il Festival dedica un’ampia programmazione ai più giovani con tre sezioni di proiezione per le scuole nelle mattine del 5, 6 e 7 a partire dalle 10.00. Il 5 una selezione internazionale di film d’animazione per LFF KIDS, il 6 un programma di animazioni e cortometraggi per LFF TEENS e il 7, con LFF YOUNGS, la proiezione del film Rookies di T. Demaizière e A. Teurlai sulla storia di un prestigioso liceo parigino che intraprende un’entusiasmante scommessa: in una classe sperimentale, si accettano le iscrizioni di ragazzi provenienti dalla strada e da situazioni di disagio, che grazie alla danza e all’hip hop ottengono risultati eccellenti anche a livello scolastico.

Il Legnago Film Festival è organizzato dall’Associazione My Planet 2050 con il sostegno del Comune di Legnago e fa parte del progetto Verona Green Movie Land finanziato dalla Camera di Commercio di Verona. La programmazione è a cura del team del Film Festival della Lessinia con la collaborazione del Teatro Salieri. Il coinvolgimento delle scuole si deve all’interesse e alla partecipazione della Fondazione Fioroni e degli assessorati all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Legnago.

Per informazioni e biglietti il riferimento è il Teatro Salieri di Legnago sul sito www.teatrosalieri.it e ai recapiti 0442 25477 e biglietteria@teatrosalieri.it.

Il programma e gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Legnago Film Festival e sulla pagina di Verona Green Movie Land.