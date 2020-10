Le Streghe: Il trailer italiano del film di Robert Zemeckis

La divisione nazionale della Warner Bros ha rilasciato oggi il trailer italiano di Le Streghe, il film diretto da Robert Zemeckis.

Sorretto da un cast d’eccezione, formato da Anne Hathaway, Octavia Spencer, Chris Rock e Stanley Tucci, il film sarà ambientato negli Stati Uniti d’America al tempo degli anni sessanta del secolo scorso, portando un taglio più “sociologico” al classico di Roald Dahl.

La storia di Le Streghe ruoterà intorno a un un bambino che si ritrova in un’assemblea di streghe in un albergo dove sta passando un periodo di villeggiatura con la nonna. La sceneggiatura porta il timbro di Guillermo del Toro e Kenya Barris, mentre Alfonso Cuarón figura come produttore.

Negli Usa sarà HBO Max ad occuparsi della distribuzione, il prossimo 22 ottobre, mentre nel resto del mondo al momento è stata mantenuta la release teatrale.

IL TRAILER