Ebbene si, pare proprio che le sorelle Wachowski vogliano tornare alla regia di un nuovo capitolo della saga Matrix.

La voce di un loro coinvolgimento in questo progetto era già circolata lo scorso mese, per essere poi immediatamente smentita. Ma cosa c’è di vero in questa pseudo-notizia?

Secondo un articolo di Discussing Film le sorelle Wachowski sarebbero pronte a dirigere un nuovo film di Matrix, con Zak Penn impegnato a scriverne la sceneggiatura e Michael B. Jordan nei panni del nuovo protagonista. Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama.

La produzione del nuovo progetto, che sarebbe a cura della Warner Bros e della Outlier Society Productions dello stesso Michael B. Jordan, dovrebbe partire a Chicago entro i primi mesi del 2020, con il titolo di lavorazione “Project Ice Cream”.

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Noi comunque resteremo in attesa di conferme o smentite su questa nuova voce.