Tra poco meno di due giorni Spider-Man: Far From Home approderà finalmente nelle sale italiane, a tal proposito The Space Cinema è pronto ad accogliere le nuove avventure del mitico Spidey.

Attraverso un breve comunicato stampa, il circuito cinematografico The Space Cinema ha lanciato una sorta di campagna pro Spider-Man, ricordando che Far From Home è uno dei film più attesi della stagione estiva, nonchè perno principale di Summer in The Space, un’iniziativa per attirare persone al cinema anche nel periodo estivo.

Nel ricordarvi la data di uscita italiana (10 luglio), vi invitiamo a leggere il comunicato stampa The Space appena diramato.

Spider-Man: Far From Home.

Lo spettacolare ritorno dell’Uomo Ragno nelle sale The Space Cinema

Appuntamento il 10 luglio con il nuovo ciclo del Marvel Cinematic Universe in tutte le sale del circuito

Roma, 8 luglio 2019 – L’estate targata The Space Cinema entra nel vivo con uno dei titoli più attesi della stagione: Spider-Man: Far From Home. Mercoledì 10 luglio Peter Parker ritorna nelle sale del circuito dopo gli sconvolgenti eventi che hanno cambiato gli equilibri di tutto il pianeta. Il giovanedovrà fare i conti con le catastrofiche conseguenze della guerra tra Thanos e gli Avengers e con la morte del suo mentore Tony Stark mentre tenta di riprendersi e vivere una vita apparentemente normale.

In questo secondo capitolo della serie, Spider-Man partirà per una vacanza in Europa – tra le tappe, anche Venezia – insieme ai suoi migliori amici, con il proposito di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane. Peter Parker si troverà presto a rimpiangere i buoni propositi quando sarà reclutato da Nick Fury per scongiurare una nuova emergenza planetaria: svelare il mistero degli attacchi di alcune strane creature e combattere, con Mysterio, contro gli Elementali.

Ilventitreesimo film del Marvel Cinematic Universe, conclude ufficialmente la cosiddetta Fase Tre dell’MCU, iniziata nel 2016 con Captain America: Civil War. Spider-Man: Far From Home è il sequel del nuovo ciclo dell’Uomo Ragno che avrà il compito, e l’onore, di inaugurare la prossima fase della saga dando il via a un nuovo inizio tutto da scoprire.

Le prevendite per assistere alla visione di Spider-Man: Far From Home sono aperte e disponibili sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link oltre che sulla nuova applicazione mobile del circuito.