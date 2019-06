Un nuovo report relativo a The Suicide Squad, il DC movie di James Gunn, avrebbe indirizzato la partenza delle riprese per il mese di settembre.

La notizia non è stata ancora confermata dalla Warner Bros, forse si attenderà il San Diego Comic-Con per l’ufficialità, ma è oramai chiaro che Atlanta è pronta ad accogliere i membri della produzione, con cast annesso. Nel report si evince inoltre che l’ultimo ciak sarebbe stato fissato per gennaio 2020.

Mancano ancora alcuni nomi da aggiungere al cast in costruzione, ma ad oggi molti interpreti dell’originale Suicide Squad sono già saliti a bordo. A tal proposito si segnalano le riconferme di Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie e Joel Kinnaman. Tra i nuovi membri del cast, spazio a Idris Elba, John Cena e David Dastmalchian.

Il film uscirà al cinema il 6 agosto 2021.