Il cinema italiano ha un nuovo, indiscusso protagonista. La 71ª edizione dei David di Donatello, svoltasi ieri sera nella cornice storica di Cinecittà, ha decretato il trionfo assoluto di Le città di pianura. La pellicola diretta da Francesco Sossai si è portata a casa ben 8 statuette, confermandosi come il caso cinematografico dell’anno e riuscendo nell’impresa di mettere d’accordo critica e grande pubblico.

Quello de Le città di pianura è stato un percorso esemplare: partito dalla prestigiosa vetrina di Cannes nella sezione Un Certain Regard, il film ha saputo conquistare gli spettatori italiani con una lunga tenitura in sala, sfiorando un incasso di 1.800.000 euro.

Il trionfo di Sossai e Sergio Romano: tutti i premi conquistati

Il film non ha vinto solo il premio come Miglior Film, ma ha visto premiata la visione totale del suo autore, Francesco Sossai, che ha ricevuto i David per la Migliore Regia e la Migliore Sceneggiatura Originale (scritta insieme ad Adriano Candiago). Particolarmente significativa la vittoria di Sergio Romano come Miglior attore protagonista, una prova ammirevole che ha dato volto e anima a una narrazione potente e malinconica.

Sulla scia del successo ai “Premi dell’Accademia”, la produzione ha annunciato che la pellicola tornerà nuovamente nei cinema a partire da questo weekend, offrendo una nuova occasione a chi avesse perso quello che è ormai un cult istantaneo.

Trova la sala (link in aggiornamento): https://lecittadipianuraalcinema.it