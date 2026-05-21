Netflix ha ufficializzato la strategia di distribuzione globale per Le avventure di Cliff Booth (The Adventures of Cliff Booth), lo spin-off di C’era una volta a… Hollywood.

La pellicola beneficerà di una finestra di distribuzione cinematografica esclusiva di due settimane nelle sale IMAX di tutto il mondo a partire dal prossimo 25 novembre 2026, in concomitanza con il weekend del Ringraziamento americano. Successivamente alla breve programmazione sul grande schermo, il film approderà direttamente in streaming nel catalogo di Netflix il 23 dicembre 2026.

La pellicola ha occupato ufficialmente lo slot distributivo precedentemente assegnato a Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig, il cui debutto è stato ufficialmente posticipato al 2027 per consentire una release cinematografica tradizionale più estesa.

Il progetto, che vanta un budget stanziato da Netflix di circa 200 milioni di dollari, vede il ritorno di Brad Pitt nei panni dello scafato stuntman Cliff Booth, ruolo che gli è valso il Premio Oscar® nel 2019. La sceneggiatura è stata interamente firmata da Quentin Tarantino, mentre la regia è stata affidata a David Fincher, che torna a dirigere una pellicola destinata alle sale cinematografiche a dodici anni di distanza da L’amore bugiardo – Gone Girl.

I dettagli sulla trama e il cast del nuovo capitolo senza Rick Dalton

La sinossi si focalizzerà interamente sulle vicende personali di Cliff Booth nei primi anni ’70, circa otto anni dopo gli eventi del film originale. La narrazione seguirà lo stuntman impegnato a lavorare come tuttofare all’interno dei grandi studios cinematografici di Los Angeles. Nel film non comparirà l’attore Rick Dalton, confermando l’assenza ufficiale di Leonardo DiCaprio dal progetto.

Accanto a Brad Pitt, il cast principale schiererà Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino, Peter Weller e Timothy Olyphant, quest’ultimo di ritorno nel ruolo dell’attore western James Stacy. La colonna sonora del lungometraggio sarà interamente curata dai premi Oscar® Trent Reznor e Atticus Ross, storici collaboratori musicali del regista David Fincher.

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