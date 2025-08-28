Prime Video ha svelato le prime immagini ufficiali di Lazarus, la serie thriller/horror ispirata al romanzo omonimo firmato da Harlan Coben.

Co-creata dallo stesso Coben, reduce da altri successi portati recentemente sulla piattaforma Prime Video, in collaborazione con Danny Brocklehurst, la nuova serie si presenta come uno dei prodotti di genere più attesi della prossima stagione autunnale della famosa piattaforma digitale. La trama porta sullo schermo gli eventi sinistri a cui assiste uno psicologo forense quando ritorna nella sua città natale per la misteriosa morte del padre.

Quale attore recita nella serie Lazarus?

Il cast della serie Lazarus vede la presenza di Sam Claflin (Hunger Games), Bill Nighy (Underworld), ma anche di Alexandra Roach (Sanditon), David Fynn (Belgravia: The Next Chapter), Karla Crome (Carnival Row) e Kate Ashfield (Sanditon).

La trama ufficiale di Lazarus recita: “Harlan Coben’s Lazarus racconta una storia originale incentrata su Joel Lazarus (interpretato dalla star di Daisy Jones & the Six e Il conte di Montecristo Sam Claflin), uno psicologo forense che torna a casa dopo il suicidio di suo padre, il Dott. Jonathan Lazarus (il candidato all’Oscar Bill Nighy), e inizia ad avere esperienze inquietanti che non possono essere spiegate. Joel si ritrova coinvolto rapidamente in una serie di casi di omicidio irrisolti, mentre affronta il mistero della morte del padre e dell’omicidio della sorella 25 anni prima.”

La serie Lazarus approderà su Prime Video dal 22 ottobre 2025.