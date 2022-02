In lavorazione Starfleet Academy, nuova serie ambientata nell’Universo Star Trek

L’Universo Star Trek è in continua espansione, oltre alle serie attualmente in programmazione, e a quelle che saranno varate entro quest’anno, ve ne sono altre in arrivo in un futuro abbastanza prossimo, tra le quali quella ambientata nella Starfleet Academy e lo spin off dedicato alla Sezione 31.

A tal proposito Deadline riporta che Gaia Violo, co-creatrice della Serie TV Absentia, sta attualmente lavorando a una ripresa del progetto Starfleet Academy, in sviluppo presso i CBS Studios e Secret Hideout di Alex Kurtzman per lo streamer ViacomCBS.

Alex Kurzman, capo indiscusso del franchise televisivo, accennò per la prima volta a questo futuro spettacolo già 2019. Show per il quale sembrerebbe che nell’episodio della quarta stagione di Star Trek: Discovery, intitolato “Tutto e Possibile“, sia stato inserito una sorta di preludio, individuando Tilly quale personaggio principale.

Anche se a vedere per prima la luce sarà la serie ambientata nell’Accademia della Flotta Stellare, è ancora in programma il tanto atteso e più volte annunciato spin off sulla Sezione 31 che, ricordiamo, ha come protagonista Michael Yeou nei panni dell’ex imperatrice terrestre Philippa Georgiou, serie questa che dovrebbe avere presto il via.