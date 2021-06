Laurie Holden sarà la Contessa Cremisi nella terza stagione di The Boys

L’attrice Laurie Holden è entrata a far parte del cast della terza stagione di The Boys, la fortunata serie Amazon Studios tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Apprezzata nella serie tv The Walking Dead, ma anche recentemente in Chicago Med, l’attrice Laurie Holden nei nuovi episodi di The Boys avrà il ruolo ricorrente della Contessa Cremisi, personaggio abbastanza importante nei fumetti di Ennis e Robertson. Il personaggio è infatti descritto nei fumetti come la controparte di Scarlet. La donna ha dei poteri legati al calore e ha una relazione aperta con Mind Droid, lasciando inoltre intendere che abbia anche un legame con Stormfront. Il personaggio è legato alla storia dell’evento Eroegasmo e avrà un tragico destino.

THE BOYS

PRODUZIONE: The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. CAST: Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Prime Video.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.