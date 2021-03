L’attore Laurence O’Fuarain è entrato nel cast in costruzione di The Witcher: Blood Origin, la serie che farà da prequel allo show Netflix con Henry Cavill.

Noto per aver partecipato a serie di culto come Vikings e Game of Thrones, l’attore irlandese è stato scelto dal colosso per interpretare Fjall, personaggio cresciuto in un clan di guerrieri che hanno giurato di proteggere il re. Fjall ha dentro di sé una grande ferita causata dalla morte di una persona amata che ha perso la vita in battaglia provando a salvarlo. Quanto accaduto non gli permette di trovare pace con se stesso e il mondo intorno a lui.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN

PRODUZIONE: Declar de Barra lavorerà come showrunner oltre che come produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich mentre Andrzej Sapkowski sarà consulente creativo della serie. Tra i produttori esecutivi anche Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski e Jarek Sawko di Platige FIlms. CAST: Jodie Turner-Smith, Laurence O’Fuarain.

TRAMA: Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, questo prequel racconta l’origine del primissimo “witcher” e gli eventi che portano alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti per diventare uno.

Prossimamente su Netflix.