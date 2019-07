Un altro lutto ha colpito Hollywood, ed ancora una volta si tratta di una morte prematura. E' morto oggi Karl Shiels, attore noto per Into the Badlands.

Conosciuto per Into the Badlands, ma anche per le sue apparizioni nella serie tv Peaky Blinders e nel cult Batman Begins, l'attore Karl Shiels è morto all'età di 47 anni, a confermarlo il suo manager. La morte, al momento la causa è ancora avvolta nel mistero, sarebbe avvenuta nel sonno.

Negli ultimi giorni i colleghi di Shiels sul set di Fair City hanno spesso palesato preoccupazioni riguardo le condizioni fisiche dell'attore. In particolare Shiels si è spesso addormentato sul set, portando con sè in alcune occasioni stampelle per sopperire al dolore forte.