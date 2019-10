Come anticipato nel nostro articolo di ieri, è finalmente online il trailer del cinecomic Bloodshot, con Vin Diesel come protagonista nei panni di Raymond Garrison.

Bloodshot

Tra i produttori spiccano i nomi di Neal Moritz e Dinesh Shamdasani per Valiant Entertainment.

Bloodshot è stato diretto da Dave Wilson. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Heisserer. Nel cast Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Sam Heugan, Talulah Riley, Alex Hernandez, Toby Kebbell.

Questa la descrizione del protagonista del fumetto:

Le promesse vanno mantenute. Lo sa bene Raymond Garrison, soldato membro dei reparti scelti dell’esercito statunitense e specialista in missioni top secret, che non può rifiutarsi di andare a salvare un commilitone prigioniero in Afghanistan. Ma all’improvviso tutto crolla: i ricordi si accavallano, così come le identità. Chi è veramente Raymond? Ha una moglie e un figlio che lo aspettano a casa, o è soltanto Bloodshot, una macchina di morte di proprietà esclusiva delle forze armate? E se lo è, quale sarà il suo prossimo obiettivo? L’ingegneria biomedica ha trasformato il soldato Raymond Garrison in Bloodshot, un complessissimo organismo biomeccanico composto da “naniti”: minuscoli robot grandi un nanometro, programmati per assistere il corpo ospitante in ogni modo, aumentando le naturali doti umane fino all’inverosimile e conferendogli persino la capacità di mutare forma. C’è un solo problema: nessuno sa quali sono i veri limiti di un essere umano che li ospiti.

Bloodshot approderà nelle sale il 21 febbraio 2020.