HBO ha rilasciato il trailer ufficiale di Lanterns, l’attesissima serie televisiva live-action che farà il suo debutto sul network e in streaming su HBO Max il prossimo 16 agosto.

Il filmato promozionale, diffuso poche ore fa, ha regalato ai fan una sorpresa dell’ultimo minuto: l’attrice Laura Linney è ufficialmente entrata a far parte del cast con un’apparizione lampo che ha subito acceso le teorie degli appassionati.

La serie vede come protagonisti assoluti Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni delle storiche Lanterne Verdi terrestri. La trama di Lanterns segue la nuova recluta John Stewart (Pierre) e la leggenda del corpo Hal Jordan (Chandler), due poliziotti intergalattici che si ritrovano invischiati in un oscuro mistero radicato sulla Terra, investigando su un brutale omicidio nel cuore profondo dell’America rurale.

Il ricco cast dello show comprende anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen e Nathan Fillion. In un’intervista concessa a Men’s Health (via Deadline), lo showrunner Chris Mundy ha voluto precisare che l’opera si presenterà a tutti gli effetti come un poliziesco “buddy cop” vecchio stampo, dove le dinamiche da supereroi si fonderanno con una forte componente psicologica e investigativa.

Il passaggio di testimone tra Hal Jordan e John Stewart nella nuova serie DC Studios

Al centro del racconto ci sarà lo scontro generazionale e il tema del ricambio generazionale. Mundy ha spiegato che la serie esplorerà il delicato momento in cui una leggenda deve capire quando farsi da parte per lasciare le redini alla nuova leva. Il rapporto di forza tra i due protagonisti evidenzierà la maturità di John Stewart, un personaggio imponente fisicamente ma dotato di una profonda riflessività interiore.

Basata sui celebri fumetti della scuderia DC, la serie è prodotta da HBO in associazione con Warner Bros. Television e i DC Studios di James Gunn e Peter Safran. L’episodio pilota è stato co-scritto dallo stesso Mundy insieme a Damon Lindelof e Tom King. Dietro la macchina da presa dei primi due episodi troviamo James Hawes, mentre i successivi segmenti della stagione vedranno l’alternarsi alla regia di Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov.

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