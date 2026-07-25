Il DC Universe di James Gunn e Peter Safran continua a mostrare la sua nuova, ambiziosa direzione al San Diego Comic-Con. Durante un affollatissimo panel nella Hall H, HBO e DC Studios hanno svelato il nuovo spettacolare trailer di Lanterns, la serie tv incentrata sui celebri eroi dell’Anello (a proposito avete già visto il teaser trailer di Gli Anelli del Potere 3?).

Se finora lo show era stato descritto come un thriller poliziesco investigativo ambientato in una tranquilla cittadina del Nebraska, il nuovo filmato ha alzato drasticamente il tiro, mostrando sequenze d’azione ad altissima tensione che porteranno la trama fino nelle profondità della galassia. Un ampliamento dell’universo narrativo che si ricollega direttamente al più ampio mosaico DC, che abbiamo già iniziato a intravedere con le prime immagini ufficiali e con il trailer di Clayface.

Tra clip esclusive, il ritorno di Sinestro e la sorpresa Nathan Fillion

Al centro della narrazione troviamo la dinamica tra la leggenda delle Lanterne Verdi Hal Jordan (Kyle Chandler) e la nuova recluta John Stewart (Aaron Pierre). Jordan è chiamato a fare da mentore al giovane Stewart in un addestramento duro e viscerale, lontano dai toni scanzonati del celebre adattamento cinematografico del 2011: la serie si prospetta infatti come un dramma crudo, teso e visivamente radicato nella realtà. Il trailer e le sei clip esclusive mostrate in sala hanno riservato enormi sorprese, a partire dal debutto di Sinestro (mostrato in una cella spaziale mentre interroga Hal su Stewart) fino all’apparizione a sorpresa sul palco del Comic-Con di Nathan Fillion, che tornerà nei panni della Lanterna Guy Gardner.

Durante la presentazione, lo showrunner Chris Mundy ha anche rivelato che la candidata all’Oscar Laura Linney farà parte del cast nel ruolo di uno dei Guardiani anziani dell’Universo. Le scene mostrate al pubblico hanno evidenziato l’approccio brillante e teso della scrittura: da un folle battesimo del fuoco in cui Hal lancia l’anello a Stewart mentre l’auto precipita in un canyon, a uno scontro in una stazione di polizia dove Jordan smaschera un alieno facendo leva sul fatto che non conosca la scuola di Harry Potter, fino ai conflitti personali e alle rissa da bar orchestrate per farsi arrestare appositamente.

Scritta a sei mani da Chris Mundy, Damon Lindelof e dal rinomato autore di fumetti Tom King, la serie vede la regia dei primi due episodi affidata a James Hawes, affiancato da Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov. Girato tra i teatri di posa della Warner e diverse location della California come Barstow e Santa Clarita, lo show vanta un cast stellare che include Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Ulrich Thomsen, Jasmine Cephas Jones, Sherman Augustus, J. Alphonse Nicholson, Jason Ritter, Chris Coy e Paul Ben-Victor.

Lanterns è prodotta da HBO in associazione con Warner Bros. Television e DC Studios, e farà il suo esordio su HBO dal 16 agosto.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Lanterns

Lanterns Showrunner / Creatori: Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King

Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King Regia principale: James Hawes, Stephen Williams, Geeta Vasant Patel, Alik Sakharov

James Hawes, Stephen Williams, Geeta Vasant Patel, Alik Sakharov Cast: Kyle Chandler, Aaron Pierre, Nathan Fillion, Laura Linney, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Ulrich Thomsen, Jasmine Cephas Jones, Sherman Augustus, J. Alphonse Nicholson, Jason Ritter, Chris Coy, Paul Ben-Victor

Kyle Chandler, Aaron Pierre, Nathan Fillion, Laura Linney, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Ulrich Thomsen, Jasmine Cephas Jones, Sherman Augustus, J. Alphonse Nicholson, Jason Ritter, Chris Coy, Paul Ben-Victor Produzione: HBO, Warner Bros. Television, DC Studios

HBO, Warner Bros. Television, DC Studios HUB di riferimento: DC Universe