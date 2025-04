L’attore Paul Ben-Victor è tra gli ultimi attori ad ottenere un ruolo ricorrente in Lanterns, la serie HBO ispirata ai fumetti DC Comics.

Secondo un articolo di Deadline, infatti, il veterano attore hollywoodiano avrebbe ottenuto il ruolo di un extra-terrestre dedito a svelare la verità e ad esigere vendetta contro coloro che hanno fatto del male al suo popolo. Consumato da un profondo e implacabile odio per la legge, è determinato a fare giustizia alle sue condizioni. Ben-Victor è noto per aver partecipato a serie tv quali The Wire e Vinyl.

Lanterns | Cosa Sappiamo

Le riprese della serie Lanterns sono attualmente in corso essendo partite nel mese di febbraio.

Lanterns sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King. Il trio è co-autore e produttore esecutivo della serie, con Mundy come showrunner. Kyle Chandler avrà il ruolo di Hal Jordan, Aaron Pierre quello di John Stewart. Nel cast anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Hagannathan, Ulrich Thomsen sarà Sinestro, Nicole Ari Parker, J. Alphonse Nicholson, Sherman Augustus, Jasmine Cephas, Paul Ben-Victor.

L’annuncio della serie Lanterns è arrivato nel gennaio del 2023, quando i co-CEO di DC Studios “James Gunn e Peter Safran” hanno illustrato al pubblico l’intera prima fase del loro DC Universe, noto lo ricordiamo come “Chapter 1: God and Monsters” (qui trovate gli ultimi aggiornamenti ). Le riprese della serie tv sono partite da febbraio 2025.

Lanterns viene descritta come una serie con un’atmosfera grintosa, in stile True Detective, in quanto si concentra su Jordan che fa da mentore con riluttanza ad una giovane Lanterna, John Stewart, che nella storia editoriale della DC è stato uno dei primi supereroi neri della compagnia. La storia vede i due personaggi indagare su un omicidio terrestre con implicazioni più ampie.