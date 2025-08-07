La nuova leva hollywoodiana Cary Christopher si è unito al cast di Lanterns, la nuova serie DC in arrivo su HBO Max.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, il giovanissimo attore ha ottenuto un ruolo come guest star nella serie ispirata alla figura di Lanterna Verde: Christopher interpreterà un giovane di nome Noah, un ragazzo di provincia educato e affascinante. Molto dotato per la sua età e bravissimo in qualsiasi cosa si cimenti, è più felice quando gli passa un pallone da football.

Le riprese di Lanterns sono attualmente in corso.

Lanterns | Altre informazioni sulla serie

Lanterns sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King. Il trio è co-autore e produttore esecutivo della serie, con Mundy come showrunner. Kyle Chandler avrà il ruolo di Hal Jordan, Aaron Pierre quello di John Stewart.

Nel cast anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Hagannathan, Ulrich Thomsen sarà Sinestro, Nicole Ari Parker, J. Alphonse Nicholson, Sherman Augustus, Jasmine Cephas, Paul Ben-Victor, Cary Christopher.

L’annuncio della serie Lanterns è arrivato nel gennaio del 2023, quando i co-CEO di DC Studios “James Gunn e Peter Safran” hanno illustrato al pubblico l’intera prima fase del loro DC Universe, noto lo ricordiamo come “Chapter 1: God and Monsters” (qui trovate gli ultimi aggiornamenti ). Le riprese della serie tv sono partite da febbraio 2025.

Lanterns viene descritta come una serie con un’atmosfera grintosa, in stile True Detective, in quanto si concentra su Jordan che fa da mentore con riluttanza ad una giovane Lanterna, John Stewart, che nella storia editoriale della DC è stato uno dei primi supereroi neri della compagnia. La storia vede i due personaggi indagare su un omicidio terrestre con implicazioni più ampie.