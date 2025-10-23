Landman | Il trailer ufficiale della seconda stagione

Paramount+ ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Landman, la serie acclamata creata dal prolifico Taylor Sheridan.

Con il lancio del trailer (anche nella sua versione italiana), Paramount+ ha anche confermato che i nuovi episodi della seconda stagione approderanno in piattaforma da domenica 16 novembre 2025.

Guardate qui il trailer della seconda stagione di Landman

La trama della serie Landman

Ambientata nelle città in espansione del Texas occidentale, LANDMAN è una storia moderna di ricerca della fortuna tra operai del settore petrolifero e miliardari improvvisati che alimentano un boom petrolifero così grande da ridefinire il clima, l’economia e la geopolitica. Nella seconda stagione, mentre il petrolio emerge dalla terra, emergono anche i segreti e, il punto di rottura di Tommy Norris (Thornton), potrebbe essere più vicino di quanto si immagini. Sotto la crescente pressione della M-Tex Oil, di Cami Miller (Moore) e dell’ombra della sua famiglia, sopravvivere nel Texas occidentale non è nobile, ma brutale. E prima o poi, qualcosa si dovrà rompere.

Co-creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace, LANDMAN è interpretata dal vincitore dell’Oscar® Billy Bob Thornton, dai candidati all’Oscar® Demi Moore, Andy Garcia e Sam Elliott, insieme ad Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan e Colm Femore.

LANDMAN è prodotta da Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Billy Bob Thornton, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Stephen Kay. Dan Friedkin e Jason Hoch per Imperative Entertainment, e J.K. Nickell e Megan Creydt per Texas Monthly sono anch’essi produttori esecutivi. Tommy Turtle è co-produttore esecutivo.

La serie è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions di Sheridan. LANDMAN è distribuita da Paramount Global Content Distribution. La prima stagione è disponibile in streaming in esclusiva su Paramount+.

