Land of Women, la nuova dramedy con Eva Longoria in produzione per Apple Tv+

Apple TV+ ha annunciato la produzione di Land of Women, la nuova dramedy di 6 episodi ispirata all’omonimo best seller della pluripremiata autrice Sandra Barneda.

Ideata e scritta dai vincitori del premio Iris Ramón Campos (Gran Hotel, Velvet) e Gema R. Neira (Now and Then, Velvet), la serie vedrà protagonista la candidata al Golden Globe Eva Longoria (Flamin’ Hot, Sylvie’s Love) che sarà anche produttrice esecutiva attraverso la sua UnbeliEVAble Entertainment.

La leggendaria star del cinema e della televisione Carmen Maura (Volver, Donne sull’orlo di una crisi di nervi) si unisce al cast nel ruolo della madre di Gala, Julia. La serie è attualmente in fase di pre-produzione in Spagna.

Land of Women: trama

La serie segue le vicende di Gala (Eva Longoria), una donna newyorkese la cui vita viene sconvolta quando il marito coinvolge la famiglia in illeciti finanziari, costringendola a scappare dagli Stati Uniti insieme all’anziana madre e alla figlia in età universitaria. Per sfuggire ai pericolosi criminali con cui il marito di Gala, ora scomparso, è in debito, le tre donne si nascondono nella stessa, incantevole cittadina vinicola della Spagna settentrionale da cui la madre di Gala era andata via 50 anni prima, giurando di non tornare mai più. Le donne cercano di ricominciare da capo e sperano che le loro identità rimangano sconosciute, ma i pettegolezzi nella piccola città si diffondono rapidamente, svelando i segreti e le verità più profonde della loro famiglia.

Carmen Maura e Eva Longoria, protagoniste de Land of Women

Land of Women sarà diretta dal vincitore del premio Iris Carlos Sedes (Now and Then, Fariña). La serie è prodotta per Apple TV+ da Bambu Studios, sarà girata sia in inglese, che in spagnolo e resa disponibile per la visione in entrambe le lingue.

La serie è prodotta dallo showrunner Ramón Campos, dalla vincitrice del premio Iris Teresa Fernández-Valdés (Now and Then, Velvet), da Ben Spector (Grand Hotel, La Guerra Civil) e da Eva Longoria attraverso la sua premiata casa di produzione UnbeliEVAble Entertainment, fondata nel 2005 per la produzione di film, fiction e documentari.

Land of Women e le altre produzioni Apple TV+

Land of Women si aggiunge all’elenco di serie pluripremiate e acclamate dalla critica, tra cui Ted Lasso e The Morning Show, oltre a un numero crescente di Apple Originals dagli storyteller più apprezzati del momento, tra cui la recentemente annunciata Las Azules del vincitore dell’International Emmy Award Fernando Rovzar; il thriller in lingua inglese e spagnola Now & Then; Echo 3, un nuovo thriller d’azione ambientato tra il Sud America e gli Stati Uniti e scritto dal produttore e scrittore premio Oscar® Mark Boal; nuove storie del pluripremiato regista, scrittore, produttore, direttore della fotografia e montatore Alfonso Cuarón, che attualmente ha un accordo globale per lo sviluppo di progetti televisivi in esclusiva per Apple TV+ attraverso la sua casa di produzione Esperanto Filmoj; il medical drama Midnight Family, basato sul pluripremiato documentario Familia de Medianoche, creato per la televisione dai vincitori del Premio Ariel Gibrán Portela (Güeros, The Untamed) e Julio Rojas (La Jauría); e Acapulco, la serie comica in lingua spagnola e inglese nominata ai Critics Choice Award con Eugenio Derbez, ora in streaming su Apple TV+.