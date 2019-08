Tra poche ore verrà diffuso il primo trailer di The Mandalorian, la prima serie tv in live-action dell'universo Star Wars, ciononostante c'è ancora tempo per il casting.

Ospite al D23 Expo per ritirare l'ambito Disney Legends, l'attrice Ming-Na Wen (Agents of SHIELD) ha rivelato di essere entrata nel cast di The Mandalorian. Nel ritirare il premio, la Wen ha rivelato che da piccola "pregava Dio, Buddha ed ovviamente la Forza". Segno del destino? Al momento non è nota la natura del ruolo a lei assegnato.

The Mandalorian

The Mandalorian sarà sviluppato da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

Nel cast Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Taika Waititi (voce).

Sinossi. Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del pericolo del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

La serie andrà in onda su Disney+ il 12 novembre 2019.