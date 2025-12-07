LAFCA AWARDS 2025 vincitori
LAFCA Awards 2025: annunciati i vincitori

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

La Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) ha svelato oggi i vincitori della 51ª edizione degli LAFCA Awards 2025.

I circa 60 critici di Los Angeles hanno premiato il meglio del cinema 2025, con categorie gender-neutral per le performance e un focus su opere audaci. La cerimonia di gala si terrà a gennaio, mentre Philip Kaufman riceverà il Career Achievement Award.

Ecco la lista completa dei vincitori del LAFCA Awards 2025

LAFCA Awards 2025: Miglior Film e Regista

  • Miglior Film: Non specificato nei primi annunci (aggiornamenti in corso), ma runner-up forte è One Battle After Another.
  • Miglior Regista: Non ancora rivelato, runner-up probabile Paul Thomas Anderson (One Battle After Another).

LAFCA Awards 2025: Performance Principali (gender-neutral)

  • Miglior Performance Principale: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) e Ethan Hawke (Blue Moon).
    Runner-up: Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Wagner Moura (The Secret Agent).

LAFCA Awards 2025: Performance di Supporto

  • Miglior Performance di Supporto: Stellan Skarsgård (Sentimental Value) e Teyana Taylor (One Battle After Another).
    Runner-up: Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value) e Andrew Scott (Blue Moon).

LAFCA Awards 2025: Sceneggiatura e Tecnici

  • Miglior Sceneggiatura: Non ancora
  • Miglior Montaggio: Non rivelato
  • Miglior Fotografia: Adolpho Veloso (Train Dreams)
    Runner-up: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)
  • Miglior Colonna Sonora: Kangding Ray (Sirāt)
    Runner-up: Ludwig Göransson (Sinners)
  • Miglior Scenografia: Hannah Beachler (Sinners)
    Runner-up: Tamara Deverell (Frankenstein)
  • Miglior Film d’Animazione: Non specificato
  • Miglior Film Internazionale: Non rivelato
  • Miglior Documentario: Non ancora
  • Douglas Edwards Experimental Film Award: Albert Serra (Afternoons of Solitude) e Thom Andersen (per il body of work).

La LAFCA, fondata nel 1975, continua a premiare il cinema indipendente e innovativo.

Qual è il vostro vincitore preferito? Ditecelo nei commenti!

