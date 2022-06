Lady Gaga in trattative per il ruolo di Harley Quinn in Joker 2

Posted on

Il circuito cinematografico The Space Cinema sta preparando una gustosa sorpresa in vista dell’uscita di Thor: Love and Thunder. Il prossimo 6 luglio presso il The Space Cinema Moderno di Roma è prevista l’iniziativa “Cosplayer e Fan Screening” dedicata a tutti i fan Marvel in occasione dell’uscita cinematografica dell’atteso di Thor: Love and Thunder, il