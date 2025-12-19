Labubu | Paul King alla regia del film live-action per Sony

Il regista di Paddington e Wonka “Paul King” adatterà per la Sony il fenomeno Pop Mart “Labubu“.

Sony Pictures è al lavoro su un film live-action ispirato a Labubu, il popolare personaggio creato dall’artista hongkonghese Kasing Lung. Alla regia del film ci sarà Paul King, reduce dai successi di Paddington (i primi due capitoli hanno incassato complessivamente quasi 500 milioni worldwide) e Wonka (635 milioni globali con Timothée Chalamet). King produrrà il film insieme a Department M e Wenxin She.

Labubu nasce dieci anni fa da una serie di picture book intitolata The Monsters, ispirata al folklore e creata da Lung (cresciuto nei Paesi Bassi). Il personaggio è diventato un fenomeno globale grazie ai toy e lifestyle products di Pop Mart.

Il progetto è ancora in fase iniziale: nessun dettaglio su trama o cast al momento.

Fonte: Deadline