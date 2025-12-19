Labubu film live action Paul King
Posted in Fantasy Film

Labubu | Paul King alla regia del film live-action per Sony

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Il regista di Paddington e Wonka Paul King” adatterà per la Sony il fenomeno Pop Mart “Labubu“.

Sony Pictures è al lavoro su un film live-action ispirato a Labubu, il popolare personaggio creato dall’artista hongkonghese Kasing Lung. Alla regia del film ci sarà Paul King, reduce dai successi di Paddington (i primi due capitoli hanno incassato complessivamente quasi 500 milioni worldwide) e Wonka (635 milioni globali con Timothée Chalamet). King produrrà il film insieme a Department M e Wenxin She.

Labubu nasce dieci anni fa da una serie di picture book intitolata The Monsters, ispirata al folklore e creata da Lung (cresciuto nei Paesi Bassi). Il personaggio è diventato un fenomeno globale grazie ai toy e lifestyle products di Pop Mart.

Il progetto è ancora in fase iniziale: nessun dettaglio su trama o cast al momento.

Cosa ne pensate? Rispondete nei commenti.

Fonte: Deadline

Scopri di più da Universal Movies

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un Commento...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Universal Movies - La Folle Passione del Cinema
Trustpilot