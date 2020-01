La vita nascosta - Hidden Life apre oggi il 31° Trieste Film Festival

Si apre oggi l'edizione numero 31 del Trieste Film Festival, la prima importante kermesse italiana dell'anno.

A dare il via alle danze sarà l'anteprima nazionale di La Vita Nascosta - Hidden Life, il nuovo film diretto da Terrence Malick, già presentato durante la scorsa edizione del Festival di Cannes. L'anteprima del film di Malick anticipa di alcune mese l'uscita nelle sale italiane che, per l'occasione, è stata fissata per il 9 aprile da Walt Disney Company Italia.

"Siamo orgogliosi di poter aprire il festival con il nuovo film di un vero maestro, un'autentica leggenda, che dopo tre film molto intimi torna a misurarsi con la Storia - una Storia che ci riguarda molto da vicino - attraverso la figura di Franz Jägerstätter, il contadino austriaco che si rifiutò di servire Hitler per obbedire alla propria coscienza, pagando quella scelta con la vita". direttori artistici Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo

La 31° edizione del Trieste Film Festival durerà sette giorni, dal 17 al 23 gennaio. Per maggiori informazioni su programma e ospiti visitate il sito ufficiale qui.

La Vita Nascosta - Hidden Life

Nel cast diretto da Terrence Malick spazio per August Diehl e Valerie Pachner, assieme a Tobias Moretti, Michael Nyqvist, Bruno Ganz, Matthias Schuenaerts, Maria Simon e Ulrich Matthes.

TRAMA: Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, A Hidden Life è basato sulla storia vera di un contadino austriaco (Franz Jägerstätter) che visse nel borgo di Sankt Radegund e che si ribellò al nazismo. Nel 1938, fu l’unico del suo paese a votare contro l’annessione alla Germania di Hitler, e nel 1943 non volle arruolarsi. Fervente cattolico, nel 2007 fu beatificato e dichiarato martire da Papa Benedetto XVI. A lui già nel 1971 è stato dedicato un film.

AL CINEMA: Nelle sale italiane dal 9 aprile 2020.

