La vita davanti a sé, il film con protagonista Sophia Loren debutterà il 13 novembre su Netflix e si tratta di un’uscita strategica perchè questo film vuole puntare agli Oscar 2021. Il lungometraggio è diretto da Edoardo Ponti, figlio della Loren, e vedrà la Loren recitare assieme all’esordiente Ibrahima Gueye.

Il film è l’adattamento del romanzo La vie devant soi di Romain Gary. Al centro della storia c’è Madame Rosa (interpretata dalla Loren), una superstite dell’Olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute nel suo modesto appartamento a Bari. Accoglie anche Momo, un dodicenne senegalese che l’ha derubata. Insieme supereranno la loro solitudine, formando un’insolita famiglia.

Non solo regista, Edoardo Ponti è autore della sceneggiatura in collaborazione con Ugo Chiti. Nel cast anche Renato Carpentieri e Massimiliano Rossi. Il film è prodotto da Palomar – Mediawan Group, con il supporto di Impact Partners Film Service, Artemis Rising Foundation, Foothills Productions, Another Chapter Productions e Scone Investments.