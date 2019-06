I fan Marvel italiani sono stati accontentati. La versione con scene aggiuntive di Avengers: Endgame approderà anche in Italia il prossimo 4 luglio.

In uscita nelle sale Usa il prossimo 28 giugno, la versione esclusiva di Avengers: Endgame arriva anche in Italia – in alcune sale selezionate – il 4 luglio. La decisione è stata confermata nel primissimo pomeriggio odierno attraverso un breve comunicato.

I Marvel Studios hanno anche rilasciato il poster ufficiale celebrativo, con il Guanto dell’Infinito creato da Tony Stark, e la frase oramai celebre “Vi Amiamo 3000“, in bella vista.

I contenuti esclusivi conteranno un omaggio a Stan Lee, un’introduzione del regista Anthony Russo e una scena non definitiva ed eliminata dal film, oltre a un’esclusiva anticipazione dal prossimo film Marvel Studios Spider-Man: Far From Home.

Siete pronti per accaparrarvi il vostro ticket?