HBO ha svelato in queste ore il numero di episodi relativi alla terza stagione di Westworld, serie sci-fi di successo in arrivo il prossimo anno.

A dispetto dalla canonica durata delle prime stagioni, ovvero 10 episodi, Westworld 3 conterà su una durata di 8 episodi. Al momento non è stata diffusa nessuna spiegazione in merito alla decurtazione del numero di episodi. HBO ha avvisato che è in diffusione un nuovo trailer.

Westworld (Terza Stagione)

La serie prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy e J.J. Abrams è ambientata in un enorme parco dei divertimenti popolato da robot.

Nel cast Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Talulah Riley, Rodrigo Santoro e Sir Anthony Hopkins. La terza stagione ha ottenuto la presenza nel cast di Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel.

Westworld III andrà in onda su HBO nel corso del 2020.