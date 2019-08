Dopo le prime immagini del trailer relativo alla seconda stagione di Titans, l'attrice Anna Diop è tornata in rete per mostrare quello che sarà il nuovo look della sua Starfire.

I fan storici della versione fumettistica dei Titans hanno più volte lamentato dissenso nei confronti del look creato per Starfire nella prima stagione, ragion per cui DC Universe ha deciso di correre ai ripari.

Ecco un'occhiata da vicino al nuovo look di Starfire. Cosa ne pensate?

Titans è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Nel cast Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen.

Sinossi. Titans esplora uno dei team più popolari di sempre nel mondo dei fumetti. La serie segue un gruppo di futuri supereroi che vengono reclutati da ogni angolo dell’Universo della DC. Nella serie action Dick Grayson emerge dall’ombra per diventare il leader di un gruppo senza paura di nuovi eroi che comprende Starfire, Raven e altri.

Titans 2 arriverà in Usa su DC Universe dal 6 settembre 2019. In Italia su Netflix.